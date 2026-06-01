Eesta della musica a Fagagna | giovani talenti e omaggio a Robert Miles

Da udinetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 12 al 14 giugno 2026, il Parco di Villa Orgnani - Deciani a Villalta di Fagagna sarà teatro della Festa della Musica. L’evento si concentrerà su giovani talenti musicali e includerà un tributo a Robert Miles. La manifestazione si svolgerà in un’area all’aperto e sarà aperta al pubblico. La tre giorni prevede esibizioni di band e artisti emergenti, con un’attenzione particolare alla musica elettronica e alle nuove generazioni.

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Dal 12 al 14 giugno 2026, la cornice del Parco di Villa Orgnani - Deciani a Villalta di Fagagna ospiterà l'attesa edizione della Festa della Musica. Organizzata dal Centro Culturale “Amici della Musica” di Fagagna – con il patrocinio e il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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