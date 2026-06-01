Festa del melone a Borgo Veneto loc Taglie di Santa Margherita d' Adige

A Taglie di Santa Margherita d'Adige si svolge una festa dedicata al melone, con sette serate di eventi. L'iniziativa include musica, cibo e momenti di socializzazione. La manifestazione si tiene nella località di Borgo Veneto e si svolge durante l'estate. L'evento è aperto al pubblico e si concentra sull'intrattenimento e sulla convivialità.

L’estate a Taglie ha un sapore speciale. Sette serate di musica, divertimento, buon cibo e voglia di stare insieme.Dal 1 al 7 luglio 2026 torna la 15ª Festa del Melone, l’evento che ogni anno riunisce migliaia di persone per vivere insieme una settimana indimenticabile.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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