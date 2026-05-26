La Festa del Melone a San Zenone di Minerbe

Dal 29 maggio all’1 giugno 2026, si svolgerà a San Zenone di Minerbe la Festa del Melone. La manifestazione si terrà nella zona centrale del paese, tra campi coltivati e strade di campagna. La festa prevede esposizioni di meloni, stand gastronomici e attività per le famiglie. Gli organizzatori hanno comunicato le date ufficiali dell’evento, che si ripeterà annualmente nella stessa località.

Nel cuore della pianura veronese, tra campi coltivati e strade di campagna che anticipano l’estate, San Zenone di Minerbe si prepara ad accogliere una nuova edizione della Festa del Melone, in programma dal 29 maggio all'1 giugno 2026. Quattro serate dedicate alla gastronomia, alla musica e alla. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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