Festa di Santa Croce in Borgo San Rocco

Da ilrestodelcarlino.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Savignano, si rinnova l’appuntamento con la festa di Santa Croce in Borgo San Rocco, evento che torna a essere celebrato dopo essere stato rilanciato nel 1972 da alcuni cittadini e dal giornalista Ermanno Pasolini. La manifestazione comprende sia momenti religiosi sia attività ricreative ed è organizzata dal comitato dedicato, dal Comune e dall’associazione Savignano Eventi. La festa rappresenta una tradizione antica che conserva un ruolo centrale nel calendario locale.

A Savignano, torna l’antichissima festa di Santa Croce in Borgo San Rocco, riportata in auge nel 1972 dai compianti Guerrino Gasperoni e Dino Baldacci e dal giornalista Ermanno Pasolini, con programma religioso e ricreativo, organizzata dall’apposito comitato, dal Comune e da Savignano Eventi. Nella cinquecentesca chiesa di San Rocco venerdì e sabato, alle 18 rosario e vespri e alle 19 messa; domenica, alle 17, processione con il crocifisso miracoloso presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi, alle 18 meditazione e benedizione eucaristica e alle 19 messa solenne presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi che sostituirà la messa domenicale delle 19 in Santa Lucia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

festa di santa croce in borgo san rocco
© Ilrestodelcarlino.it - Festa di Santa Croce in Borgo San Rocco

L'Agenda di Teleradiopace di domenica 7 dicembre 2025

Video L'Agenda di Teleradiopace di domenica 7 dicembre 2025

Notizie correlate

Savignano, nel weekend è festa doppia: ad accendersi saranno il Primo maggio romagnolo e la festa di Santa CroceIl mese di maggio si apre con due appuntamenti del cuore per i savignanesi, la Festa di Santa Croce e il Primo maggio romagnolo.

Detriti sulla FiPiLi, auto danneggiata tra Santa Croce e San MiniatoSANTA CROCE SULL’ARNO – Detriti in superstrada tra Santa Croce e San Miniato nelle prime ore della mattina, subito dopo la riapertura del tratto in...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Festa di Santa Croce in Borgo San Rocco; Savignano, nel weekend è festa doppia: ad accendersi saranno il Primo maggio romagnolo e la festa di Santa Croce; 100 strade per unire 2026; Festa di Cristo Risorto nella chiesa di Santa Croce, domenica 26 aprile.

festa di santa festa di santa croceFesta di Santa Croce in Borgo San RoccoSavignano, quattro giorni di appuntamenti religiosi e ricreativi dal 30 aprile al 3 maggio. Il clou la processione del crocifisso miracoloso ... msn.com

A Cassano Magnago è il momento della patronale di Santa CroceTorna la ricorrenza del maggio cassanese con il consueto programma tra sacro e profano, nell'arco di tre settimane ... varesenews.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.