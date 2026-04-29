A Savignano, si rinnova l’appuntamento con la festa di Santa Croce in Borgo San Rocco, evento che torna a essere celebrato dopo essere stato rilanciato nel 1972 da alcuni cittadini e dal giornalista Ermanno Pasolini. La manifestazione comprende sia momenti religiosi sia attività ricreative ed è organizzata dal comitato dedicato, dal Comune e dall’associazione Savignano Eventi. La festa rappresenta una tradizione antica che conserva un ruolo centrale nel calendario locale.

A Savignano, torna l’antichissima festa di Santa Croce in Borgo San Rocco, riportata in auge nel 1972 dai compianti Guerrino Gasperoni e Dino Baldacci e dal giornalista Ermanno Pasolini, con programma religioso e ricreativo, organizzata dall’apposito comitato, dal Comune e da Savignano Eventi. Nella cinquecentesca chiesa di San Rocco venerdì e sabato, alle 18 rosario e vespri e alle 19 messa; domenica, alle 17, processione con il crocifisso miracoloso presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi, alle 18 meditazione e benedizione eucaristica e alle 19 messa solenne presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi che sostituirà la messa domenicale delle 19 in Santa Lucia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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