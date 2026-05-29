Festa del gnocco fritto a Campodoro
Evento da post FacebookPreparate i palati: torna la Festa del Gnocco Fritto a Campodoro (PD)! L'Associazione "Agli Amici" vi aspetta per due weekend imperdibili di puro gusto: 28-31 maggio & 4-7 giugno Via Palazzina 1, Campodoro (PD)? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?? I. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Notizie e thread social correlati
Festa del gnocco frittoA Campodoro torna la Festa del Gnocco Fritto, organizzata dall’Associazione “Agli Amici”.
Gnocco fritto. Ritorna il palio al MultiploIl parco del Multiplo ospita nuovamente il “Friggere - Palio del Gnocco Fritto”, un evento che trasforma lo spazio in un punto di incontro per la...
Temi più discussi: Festa del gnocco fritto dal 28 al 31 maggio e dal 4 al 7 giugno 2026; Brugherio: la sagra è indigesta, sul piatto è servita la diffida; Gnocco fritto. Ritorna il palio al Multiplo; Chi prepara il miglior gnocco fritto? A Cavriago oggi c’è il palio.
Non sai cosa fare oggi a Castelnovo di sotto???? Dalle 15.00 festa della scuola, dalle 1900 sfilata di moda. E GNOCCO FRITTO A QUINTALI facebook
Gnocco fritto. Ritorna il palio al MultiploTorna ’Friggere - Palio del Gnocco Fritto’, ed il parco del Multiplo torna a trasformarsi in un luogo di festa, comunità e solidarietà. Oggi è in programma la terza edizione della kermesse organizzata ... ilrestodelcarlino.it
Festa del gnocco frittoTorna a Campodoro (PD) uno degli appuntamenti più attesi: la Festa del Gnocco Fritto, organizzata dall’Associazione Agli Amici. Un’occasione perfetta per ritrovarsi con amici e famiglia e lasciarsi ... padovaoggi.it