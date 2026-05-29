Evento da post FacebookPreparate i palati: torna la Festa del Gnocco Fritto a Campodoro (PD)! L'Associazione "Agli Amici" vi aspetta per due weekend imperdibili di puro gusto: 28-31 maggio & 4-7 giugno Via Palazzina 1, Campodoro (PD)? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?? I. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Festa del gnocco frittoA Campodoro torna la Festa del Gnocco Fritto, organizzata dall’Associazione “Agli Amici”.

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Festa del gnocco frittoTorna a Campodoro (PD) uno degli appuntamenti più attesi: la Festa del Gnocco Fritto, organizzata dall’Associazione Agli Amici. Un’occasione perfetta per ritrovarsi con amici e famiglia e lasciarsi ... padovaoggi.it