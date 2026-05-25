A Campodoro torna la Festa del Gnocco Fritto, organizzata dall’Associazione “Agli Amici”. L’evento è previsto nel fine settimana e prevede la vendita di gnocco fritto e altri prodotti tipici. La manifestazione si svolge in una piazza del paese, con stand aperti durante tutto il giorno. Non sono state segnalate modifiche alle modalità di partecipazione o alle autorizzazioni sanitarie rispetto alle edizioni precedenti.

Torna a Campodoro (PD) uno degli appuntamenti più attesi: la Festa del Gnocco Fritto, organizzata dall’Associazione “Agli Amici”. Un’occasione perfetta per ritrovarsi con amici e famiglia e lasciarsi conquistare da sapori autentici.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?Per due. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Gnocco fritto

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