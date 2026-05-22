Pensioni giugno aumenti fino a 1.000 euro con arretrati | ecco chi riceverà di più nel cedolino
A giugno, alcuni pensionati italiani riceveranno importi più elevati sul cedolino, con aumenti che in alcuni casi raggiungono i 1.000 euro, comprensivi degli arretrati. Le modifiche riguardano specifiche categorie di pensionati e sono state comunicate nelle ultime settimane. La variazione negli assegni si riflette direttamente nelle buste paga di chi ha cessato l’attività lavorativa, portando una somma più sostanziosa rispetto ai mesi precedenti. Le novità sono state confermate dalle autorità competenti e riguardano i pagamenti del mese corrente.
Giugno più dolce per chi ha lasciato il lavoro. Sono in arrivò cedolini più pesanti per alcune categorie di pensionati italiani. Come previsto dall'ultima Legge di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Pensioni Giugno 2026: Aumenti in Arrivo! Ecco chi prende fino a 1000€
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