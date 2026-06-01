Festa dea Saresa a Galzignano Terme

Da padovaoggi.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Galzignano Terme si svolge la Festa dea Saresa, un evento che celebra le ciliegie De, prodotto tipico del territorio. La manifestazione si tiene ogni anno in questa località e richiama visitatori interessati a conoscere e gustare le ciliegie locali. La festa rappresenta un momento di tradizione e di valorizzazione del prodotto agricolo.

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L’attesa è finita a Galzignano Terme per il tradizionale appuntamento con la "Festa dea Saresa", la manifestazione che celebra il prodotto per eccellenza del territorio: le ciliegie De.Co. Rosse, dolci e irresistibili, i preziosi frutti a chilometro zero saranno i grandi protagonisti di una. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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