Galzignano Terme celebra il suo oro rosso con la Festa dea Saresa
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Anche quest'anno Galzignano Terme celebra il frutto rosso simbolo della primavera con la “Festa dea Saresa”, in programma martedì 2 giugno. La coltivazione del ciliegio in città non è un fenomeno recente. Testimonianze documentali risalenti al XIV secolo indicano come la presenza di questi alberi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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