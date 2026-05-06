Mostra Green Generation al MuCE di Galzignano Terme

Da padovaoggi.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Green Generation”Scopri come l’arte può cambiare il mondoDomenica 10 maggio alle ore 16 sarà presentata al pubblico. Al MuCE - Museo dei Colli Euganei dal 28 aprile al 18 maggio 2026.DettagliDomenica 10 maggio alle ore 16 si svolgerà un momento di presentazione al pubblico di “Green Generation”.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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