Mostra Green Generation al MuCE di Galzignano Terme
“Green Generation”Scopri come l’arte può cambiare il mondoDomenica 10 maggio alle ore 16 sarà presentata al pubblico. Al MuCE - Museo dei Colli Euganei dal 28 aprile al 18 maggio 2026.DettagliDomenica 10 maggio alle ore 16 si svolgerà un momento di presentazione al pubblico di “Green Generation”.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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