La squadra locale ha festeggiato la salvezza conquistata dopo una stagione difficile, caratterizzata da molte sfide e momenti di tensione. I dirigenti e i tifosi si sono radunati per celebrare il traguardo raggiunto, definendolo un risultato sofferto ma comunque soddisfacente. La squadra ha concluso il campionato con una serie di vittorie importanti, che hanno permesso di evitare la retrocessione e di mantenere la categoria.

"Siamo abituati a soffrire, senza contare il fatto che i risultati più belli, sono i più difficili da raggiungere. Quindi, benissimo così". Coach Marco Vandelli si gode la salvezza matematica conquistata dalla sua Cesena Basket 2005 con una giornata di anticipo rispetto al termine della stagione regolare di Divisione Regionale 1. Per centrare l’obiettivo è stato decisivo espugnare il campo della prima della classe. "Ci siamo salvati ad Anzola esattamente come lo scorso anno. Evidentemente quel campo è di buon auspicio". Una stagione sulle montagne russe. "Ce la siamo giocata con tutti, il nostro pubblico si è sempre divertito e noi ci abbiamo messo l’anima ogni volta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Cesena 2005 fa festa: "Salvezza sofferta e bella"

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