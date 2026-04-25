Parma è festa al Tardini | la firma di Elphege sull' aritmetica salvezza

Nel match di campionato giocato al Tardini, il Parma ha ottenuto una vittoria per 1-0. Con questa vittoria, la squadra ha raggiunto la decima nel torneo e accumulato 42 punti. Questi risultati portano alla certezza matematica della permanenza in Serie A anche per la prossima stagione. La partita ha visto la firma decisiva di un giocatore, che ha contribuito al risultato finale.

Sesto 1-0 del campionato per il Parma, decima vittoria e 42 punti che significano l’aritmetica certezza di giocare anche l’anno prossimo nella massima Serie. Carlos Cuesta ha attraccato al porto la sua nave, una nave che magari non è stata extra lussuosa nel corso della stagione, ma ha garantito.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Parma, festa al Tardini: il Ducali sfida il Pisa per la salvezza? Cosa sapere Il Parma affronta il Pisa al Tardini sabato 25 aprile per la salvezza. Leggi anche: Il Parma vola verso la salvezza: Elphege stende l’Udinese al BluEnergy Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026; Festa della Liberazione 2026; Festa della Liberazione 2026; Basket Parma Tricolore… 25 anni dopo: grande festa al Palaciti. Parma, è festa al Tardini: la firma di Elphege sull'aritmetica salvezzaIl francese, entrato al 66' per Strefezza, porta a casa un'altra statuetta da MVP. Il suo gol all'83' decide la sfida con il Pisa e regala la certezza di giocare in Serie A anche l'anno prossimo ... parmatoday.it Al Tardini la festa del Parma, 1-0 al Pisa e salvezza matematicaPARMA (ITALPRESS) - Il Parma è aritmeticamente salvo. I ragazzi di Carlos Cuesta battono 1-0 il Pisa al Tardini nel match valido per la 34^ giornata di Se ... italpress.com SERIE A |Parma batte Pisa 1-0, gol di Elphege #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com Serie A, Parma-Pisa 1-0: gol di Elphege, squadra di Cuesta matematicamente salva Stadio Tardini Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/calcio-serie-a-giornata-34-campionato-inter-napoli-milan-juventus-como-roma-lecce-verona- - facebook.com facebook