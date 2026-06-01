L’allenatore di una squadra di calcio sta pianificando la prossima stagione, concentrandosi sulla rosa e sui problemi emersi. In particolare, sta considerando la difesa a tre, le corsie laterali e la ricerca di un centravanti. Ha incontrato il proprietario del club per discutere delle strategie e ha già iniziato a studiare le possibili mosse, analizzando anche le caratteristiche del portiere e del tridente offensivo del futuro avversario.

I giorni successivi alla vittoria di mercoledì della Conference League Oliver Glasner non li ha trascorsi a festeggiare, ma (soprattutto) a studiare il Milan. Al faccia a faccia delle prossime ore con Cardinale e i suoi uomini, l’ormai ex allenatore del Crystal Palace vuole arrivare preparato. Ovvero con un quadro ben chiaro sia su quello che non ha funzionato nell’ultima stagione, sia su una rosa che intende rivitalizzare puntando su alcuni elementi chiave che conosce e stima da tempo. Perché, anche se finora ha allenato in Austria, Germania e Inghilterra, è uno studioso di calcio e di giocatori. Idem il suo staff che lo sta aiutando nel mettere a punto il dossier Milan in vista del summit con la proprietà rossonera che può cambiargli la carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Festa col Palace? Macché, Glasner studia già il Milan: da Maignan al tridente, il Diavolo del futuro

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Crystal Palace step up contingency plans as Glasner stalls on new deal

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