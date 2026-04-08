Il Milan di Massimiliano Allegri sta affrontando alcune difficoltà nel trovare occasioni per segnare durante le partite con il modulo 3-5-2. Al momento, si valuta l’ipotesi di adottare un tridente offensivo per migliorare la fase realizzativa della squadra. La decisione potrebbe portare a cambiamenti nella formazione e nel sistema di gioco, con l’obiettivo di rendere più incisiva l’attacco.

Recentemente il Milan di Massimiliano Allegri fa tanta, troppa fatica a trovare la via della rete. Due trasferte consecutive, a Roma contro la Lazio e a Napoli contro gli azzurri di Antonio Conte, senza gol. Nel mezzo era andato, sì, tre volte in gol a 'San Siro' contro il Torino, ma grazie a Strahinja Pavlovic (andato in gol anche 15 giorni prima a Cremona), Adrien Rabiot e Youssouf Fofana: un difensore e due centrocampisti. Il derby l'aveva deciso un altro difensore, Pervis Estupiñán e per risalire all'ultimo gol di un attaccante bisogna tornare sempre allo 'Zini' di Cremona, per il raddoppio - a tempo scaduto e ininfluente per il risultato - di Rafael Leão. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, per Allegri c’è la tentazione del tridente: ecco come potrebbe cambiare il Diavolo

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