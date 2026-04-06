Durante la partita tra Napoli e Milan, il portiere ha disputato la sua 150ª partita in Serie A con la squadra rossonera. Questa occasione segna un traguardo personale importante per il giocatore, che ha indossato la maglia del Milan in numerose gare di campionato. La presenza in campo durante questa sfida rappresenta un momento significativo nella sua carriera nel massimo campionato italiano.

Traguardo importante per Mike Maignan con la maglia del Milan. Con la titolarità di questa sera contro il Napoli di Antonio Conte, il portiere rossonero raggiunge le 150 presenze in Serie A con i colori del Diavolo. Un numero che certifica il peso del portiere francese all'interno del progetto rossonero, diventato negli anni un vero e proprio punto di riferimento. Arrivato nell'estate del 2021 per raccogliere la pesante eredità lasciata da Donnarumma, l'estremo difensore rossonero ha saputo imporsi fin da subito grazie a personalità, leadership e qualità tecniche fuori dal comune. Decisivo nella vittoria dello Scudetto numero 19, il francese ha vinto anche una Supercoppa Italiana con i rossoneri nel 2024 contro l'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan rappresenta un traguardo importante per Maignan: 150esima presenza in Serie A col Diavolo

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