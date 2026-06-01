Festa ai piedi della Torre Eiffel Disordini nella notte | un morto 300 feriti e 780 arresti Psg parata trionfale dopo il caos

Durante la notte si sono verificati disordini vicino alla Torre Eiffel, con un morto, circa 300 feriti e 780 persone arrestate. La festa per la vittoria in Champions è proseguita il giorno seguente con una parata trionfale, mentre le strade si sono riempite di persone che celebravano, lasciando alle spalle il caos e le sirene della notte precedente.

Festeggiamenti Champions, giorno due. I sorrisi all’ombra della Torre Eiffel prendono il posto del caos e delle luci delle sirene dopo una notte di delirio. Ieri PSG è arrivato a Parigi per celebrare il secondo titolo europeo consecutivo conquistato battendo l’Arsenal a Budapest. Così circa 100mila persone hanno accolto i ragazzi di Luis Enrique all’ombra della Tour Eiffel, con la squadra poi ricevuta all’Eliseo da Macron e diretta, infine, al ‘Parco dei Principi’ per continuare i festeggiamenti con i tifosi. Ma il grande caos della notte precedente lascia il segno, esultanze fuori controllo hanno lasciato sul campo un morto e un ferito in gravissime condizioni, facendo registrare scontri violentissimi, lancio di razzi contro la polizia, saccheggi, aggressioni, quasi 300 i feriti e 780 arresti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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