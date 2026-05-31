Festa Psg e incidenti | Parigi sconvolta un morto 219 feriti fra cui 57 agenti 780 i fermati

Da firenzepost.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Parigi si sono verificati incidenti durante i festeggiamenti per la vittoria del Psg in Champions League. La polizia ha riferito di un morto e 219 feriti, tra cui 57 agenti. Sono stati fermati 780 persone. La celebrazione è stata seguita da interventi delle autorità e da commenti di figure pubbliche, tra cui il presidente e alcuni membri della squadra. La città rimane sotto osservazione mentre si gestiscono le conseguenze dell’evento.

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PARIGI – Sono stati festeggiati da Macron, l’allenatore Luis Enrique e i calciatori del Psg, vincitori, per la seconda volta consecutiva, della Champions League. Ma la notte scorsa, fra sabato 30 e domenica 31 maggio 2026, con la scusa della festa del calcio, Parigi è stata sconvolta da gravi disordini. Bilancio: un morto in un incidente e 219 feriti, fra cui 57 agenti. E sono 780, in totale, le persone fermate nella notte in Francia per le violenze scoppiate nell’ambito dei festeggiamenti per la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain. Lo ha riferito il ministero dell’Interno francese, Laurent Nuñez, precisando che è una cifra in aumento del 32% rispetto al 2025, quando i fermi erano stati 592. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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