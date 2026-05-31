Dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in finale di Champions League, in tutta la Francia si sono verificati disordini con atti vandalici, scontri con le forze dell'ordine e festeggiamenti sfrenati. Durante la notte sono stati registrati un morto, 219 feriti e 780 persone sono state arrestate. La polizia ha utilizzato mezzi antisommossa per contenere le proteste e i comportamenti violenti dei tifosi. La situazione ha coinvolto diverse città del paese, con interventi di emergenza e controlli nelle strade.

Roma, 31 maggio 2026 – Un morto, 219 feriti e ben 780 fermi. È il bilancio dei folli festeggiamenti, sfociati in disordini e scontri in tutta la Francia, dopo la vittoria del Paris Saint-Germain contro l'Arsenal nella finale di Champions League. A fornire i numeri è stato il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, in una conferenza stampa trasmessa in diretta dai media d’oltralpe. Il ministro ha rimarcato "l'aumento del fuoco di lanciarazzi contro le forze dell'ordine", sottolineando come 57 dei feriti siano proprio uomini della Gendarmerie. Nunez ha anche dichiarato che i 780 arresti rappresentano un aumento del 32% rispetto ai festeggiamenti per la vittoria del Psg dello scorso anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La folle notte di festa dei tifosi del Psg: un morto, 219 feriti e 780 fermi. Atti vandalici e scontri con la polizia

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PSG : la folle nuit des pilotes de la voiture « Ici c'est Paris »

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