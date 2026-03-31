Ferrovie del Sud Est lavori sulla linea Bari-Putignano | previsti bus sostitutivi

A partire dal 7 aprile e fino al 13 luglio, sulla linea ferroviaria tra Bari e Putignano, sono in programma lavori di potenziamento infrastrutturale che interessano anche la tratta via Conversano. Durante questo periodo, i treni saranno sostituiti da bus per garantire il servizio ai passeggeri. La circolazione ferroviaria subirà modifiche temporanee in corrispondenza delle aree interessate dagli interventi.

In aggiunta ai 25 mezzi già in circolazione, sono previsti ulteriori rinforzi: l’offerta di posti è calibrata in base alle frequentazioni a bordo treno Partono i lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Bari-Putignano (via Conversano), gli interventi si svolgeranno dal 7 aprile al 13 luglio. Per gestire al meglio il periodo contrassegnato dalle operazioni dei tecnici, in aggiunta ai 25 bus già in circolazione sulla relazione Bari-Putignano, sono previsti mezzi sostitutivi con fermate a Bari, Mungivacca, Noicattaro, Rutigliano, Conversano, Castellana Grotte, Grotte di Castellana, Putignano. Saranno attivi anche due bus sulla linea Bari-Martina Franca con fermate a Bari, Mungivacca, Noicattaro, Rutigliano, Conversano, Castellana Grotte, Grotte di Castellana, Putignano, Noci, Alberobello e Locorotondo. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Ferrovie del Sud Est, lavori sulla linea Bari-Putignano: previsti bus sostitutivi Articoli correlati Lavori sulla linea Battipaglia–Potenza: stop ai treni dal 1° marzo al 13 giugno, previsti bus sostitutiviManutenzione programmata: circolazione sospesa tra Battipaglia e Potenza fino al 13 giugno 2026. Parte la seconda fase dei lavori sulla linea Bari-Taranto: stop ai treni e bus sostitutiviAvranno inizio il 26 gennaio e dureranno fino al 28 febbraio i nuovi lavori programmati sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, a cura di Rete... Aggiornamenti e notizie su Ferrovie del Sud Est lavori sulla linea... Temi più discussi: Trasporti, Piemontese convoca Ferrovie Sud Est: Le proteste non possono colpire pendolari, studenti e lavoratori; Revocato lo sciopero di Ferrovie del Sud Est: bus in servizio il 28 marzo; Revocato lo sciopero degli autisti Ferrovie del Sud Est; Ferrovie del Sud Est, sciopero revocato. Sciopero Ferrovie del Sud Est il 28 marzo: bus a rischio in tutta la PugliaSciopero Ferrovie del Sud Est sabato 28 marzo 2026: bus a rischio, possibili cancellazioni e fasce orarie garantite in Puglia. pugliapress.org Ferrovie del Sud Est, revocato lo sciopero bus di sabato 28 marzoRevocato lo sciopero Ferrovie del Sud Est previsto per sabato 28 marzo. La comunicazione è arrivata da Bari il 25 marzo 2026. Lo stop avrebbe coinvolto per 24 ore gli Operatori di Esercizio, cioè gli ... pugliapress.org Revocato lo sciopero Ferrovie del Sud Est previsto per sabato 28 marzo. Bus regolari in tutta la Puglia. - facebook.com facebook