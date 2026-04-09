Ferrovie del Sud Est tra cantieri Pnrr e bus sovraffollati | piena efficienza entro il 2029

Le Ferrovie del Sud Est sono al centro di un intervento che coinvolge sia i cantieri del PNRR che i servizi di autobus, con l’obiettivo di migliorare la rete entro il 2029. Attualmente, il sistema ferroviario e su gomma si trova a fare i conti con problemi di sovraffollamento e di sicurezza nelle stazioni. La situazione quotidiana mostra un divario tra le promesse di rinnovamento e le difficoltà pratiche di gestione.

Una rete ferroviaria (e su gomma) sospesa tra le ambizioni europee del 2029 e le cronache quotidiane di sovraffollamento e stazioni insicure. È quanto emerso nel corso dell’audizione tenutasi in Commissione consiliare Trasporti della Regione Puglia, presieduta da Loredana Capone. Al centro del. 🔗 Leggi su Baritoday.it Ferrovie del Sud Est, lavori sulla linea Bari-Putignano: previsti bus sostitutiviIn aggiunta ai 25 mezzi già in circolazione, sono previsti ulteriori rinforzi: l’offerta di posti è calibrata in base alle frequentazioni a bordo... Autisti dei bus in malattia, saltano in Puglia oltre 330 corse di Ferrovie del Sud Est: è caosPer la concomitante e improvvisa assenza di centinaia di autisti dei bus delle Ferrovie Sud Est, oggi sono state cancellate oltre 330 corse in tutta... Temi più discussi: Ferrovie Sud-Est, lavori sulla Bari-Putignano via Conversano: linea chiusa dal 7 aprile al 13 luglio; FSE: interruzione della tratta Bari - Putignano via Conversano per lavori PNRR; Ferrovie Sud Est, il binario torna ad essere morto. Sospeso il servizio ferroviario dal 7 aprile al 13 luglio; Ferrovie del Sud Est, lavori sulla linea Bari - Putignano: previsti bus sostitutivi. Ferrovie del Sud Est. In V Commissione audizione su disservizi e investimenti. Capone: Ora tempi certi e qualità del servizioNell'ambito delle audizioni richieste sui disservizi delle Ferrovie del Sud Est, con particolare riferimento alle corse soppresse e alle continue carenze di ... corrieresalentino.it Ferrovie del Sud Est, revocato lo sciopero bus di sabato 28 marzoRevocato lo sciopero Ferrovie del Sud Est previsto per sabato 28 marzo. La comunicazione è arrivata da Bari il 25 marzo 2026. Lo stop avrebbe coinvolto per 24 ore gli Operatori di Esercizio, cioè gli ... pugliapress.org Revocato lo sciopero Ferrovie del Sud Est previsto per sabato 28 marzo. Bus regolari in tutta la Puglia. - facebook.com facebook