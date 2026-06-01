Durante la 22ª edizione del Bergamo Historic Gran Prix, si è verificato un incidente sul circuito delle Mura. Una Ferrari Gts Turbo si è schiantata contro un albero. A bordo c’erano un adulto e un minore, entrambi rimasti illesi. L’incidente si è verificato durante la gara, ma non ci sono state conseguenze gravi per i presenti. La vettura ha subito danni, ma nessuno è stato ferito.

IL FATTO. Incidente sul circuito delle Mura durante la 22ª edizione della manifestazione: illesi padre e figlio a bordo della Ferrari Gts Turbo. L’organizzazione annuncia una nuova chicane per aumentare la sicurezza. Un incidente ha causato gravi danni ad una Ferrari storica durante la ventiduesima edizione del Bergamo Historic Gran Prix, che si è svolto domenica 31 maggio sul circuito delle Mura in Città Alta. Il mezzo rosso fiammante, risalente agli anni Ottanta, ha perso aderenza in una semicurva poco prima del Parking Fara, dopo la discesa della Boccola, in direzione Sant’Agostino, e si è schiantato contro un albero a bordo strada. I due occupanti, padre e figlio, sono stati soccorsi dall’ambulanza dell’organizzazione, ma non hanno necessitato di cure mediche. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Ecodibergamo.it - Ferrari storica contro un albero al Bergamo Historic Gran Prix

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PAURA A BERGAMO: Ferrari fuori controllo allHistoric Gran Prix, schianto vicino agli spettatori

Notizie e thread social correlati

Tragedia sfiorata al Bergamo Historic Gran Prix, Ferrari d’epoca si schianta contro un alberoNel pomeriggio di domenica 31 maggio, durante il Bergamo Historic Gran Prix, una Ferrari d'epoca ha perso il controllo e si è schiantata contro un...

Bergamo Historic Gran Prix 2026 nel segno di Sandro MunariÈ stata annunciata la ventiduesima edizione del Bergamo Historic Gran Prix, un evento che si svolgerà nel 2026 e che raccoglie auto e moto storiche...

Temi più discussi: Tragedia sfiorata all'Historic Gran Prix 2026 in Città Alta: il video della Ferrari che si è schiantata alla Fara; Bergamo Historic Gran Prix; Bergamo Historic Gran Prix 2026: tutto pronto per lo spettacolo del motorismo storico; BERGAMO HISTORIC GRAN PRIX 2026 – GENTLEMEN START YOUR ENGINES!.

Ferrari storica contro un albero al Bergamo Historic Gran Prix x.com

Ferrari storica contro un albero al Bergamo Historic Gran PrixIncidente sul circuito delle Mura durante la 22ª edizione della manifestazione: illesi padre e figlio a bordo della Ferrari Gts Turbo. L’organizzazione annuncia una nuova chicane per aumentare la sicu ... ecodibergamo.it

Bergamo Historic Gran Prix, domenica in Città Alta tornano i bolidi d’epoca sul Circuito delle MuraDomenica 31 maggio la 22esima edizione della Coppa Città di Bergamo. Rievocata la gara del 1935 vinta da Tazio Nuvolari. Previste limitazioni al traffico in Città Alta. ecodibergamo.it