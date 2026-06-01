Ferrara Popolare Europea nasce una nuova sezione | Attenzione ai bisogni del territorio
A Codigoro è stata creata una nuova sezione di Ferrara Popolare Europea, con un referente avvocato. La sezione si focalizza su temi di partecipazione civica e cultura politica, con particolare attenzione alle esigenze del territorio del Basso Ferrarese. La scelta mira a coinvolgere la comunità locale e a promuovere iniziative che rispondano ai bisogni specifici della zona. La presenza di un referente legale sottolinea l’approccio organizzativo e istituzionale del nuovo spazio.
Nasce a Codigoro una nuova sezione di Ferrara Popolare Europea, con referente l’avvocato Roberto Bassi, con l’obiettivo di costruire uno spazio di partecipazione civica e di cultura politica attento ai bisogni concreti del territorio del Basso Ferrarese.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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