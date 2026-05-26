Il presidente della Provincia ha sottolineato l'importanza dell'impegno dei nuovi sindaci nel rispondere ai bisogni del territorio. Ha chiesto di definire priorità concrete per i comuni e di rafforzare la collaborazione tra enti per prevenire l'isolamento dei piccoli borghi. La discussione si è focalizzata su strategie operative e sulla necessità di coordinamento tra amministrazioni per affrontare le sfide locali.

? Domande chiave Quali sono le priorità concrete individuate dalla Provincia per i comuni?. Come potrà la sinergia tra enti evitare l'isolamento dei piccoli borghi?. Chi gestirà concretamente i servizi essenziali nei territori più fragili?. Perché la collaborazione tra sindaci e Provincia è vitale per lo sviluppo?.? In Breve Coinvolti sedici comuni della provincia di Catanzaro nella recente tornata elettorale.. Focus su servizi essenziali, infrastrutture e sviluppo economico per i piccoli centri.. Obiettivo superare la frammentazione amministrativa tramite la condivisione di progettualità comuni.. Sinergia tra Provincia e comuni per garantire coesione sociale nei borghi isolati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mormile ai nuovi sindaci: ‘Serve impegno per i bisogni del territorio

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