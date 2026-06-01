Ferrara i coniugi Salvo Felice e Patrizia Zanaglia trovati morti in casa dopo giorni | si indaga
I corpi di un uomo di 65 anni e di una donna di 62 anni sono stati scoperti in un appartamento di Ferrara, dopo che erano trascorsi alcuni giorni senza alcun contatto con loro. Le autorità stanno conducendo indagini per determinare le cause del decesso. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze o sull’eventuale presenza di segni di violenza. La polizia ha avviato un'indagine per chiarire quanto accaduto.
I coniugi Salvo Felice, 65 anni, e Patrizia Zanaglia, 62 anni, sono stati trovati morti dopo giorni di silenzio nel loro appartamento di Ferrara. I vicini hanno lanciato l'allarme. Si indaga sul decesso: esclusa l'ipotesi dell'omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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