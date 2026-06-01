Ferrandina | leggende del Milan e la Champions al convento
Durante una conferenza al convento Santa Chiara, sono attesi ospiti provenienti dal mondo del calcio, tra cui ex calciatori noti per aver vestito la maglia del Milan e aver disputato partite di Champions League. L’evento prevede esposizioni e interventi che valorizzeranno l’edificio storico, con un focus sulla sua storia e il suo ruolo culturale. La sede sarà aperta al pubblico per visite e approfondimenti durante la giornata.
? Domande chiave Chi sono gli ospiti d'onore che parteciperanno alla conferenza?. Come verrà valorizzato il convento Santa Chiara durante l'evento?. Quali dettagli rivelerà Carlo Pellegatti nel suo nuovo libro?. Dove sarà possibile vedere da vicino la Champions League del 2003?.? In Breve Domenica 14 maggio 2026 ore 11:30 conferenza stampa presso convento Santa Chiara. Daniele Massaro e Giuseppe Munafò partecipano all'evento organizzato da Antonio Regina. Presentazione libro 50 partite Il Milan di Carlo Pellegatti presso sala Ermica. Esposizione trofeo Champions League 2003 per coinvolgere il territorio di Ferrandina. Domenica 14 maggio 2026 il Milan Club Paolo Maldini porta la storia del calcio nel convento Santa Chiara a Ferrandina. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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