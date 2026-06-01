Ferrandina | leggende del Milan e la Champions al convento

Notizia in breve

Durante una conferenza al convento Santa Chiara, sono attesi ospiti provenienti dal mondo del calcio, tra cui ex calciatori noti per aver vestito la maglia del Milan e aver disputato partite di Champions League. L’evento prevede esposizioni e interventi che valorizzeranno l’edificio storico, con un focus sulla sua storia e il suo ruolo culturale. La sede sarà aperta al pubblico per visite e approfondimenti durante la giornata.