Al Meazza, il Milan è stato eliminato dalla Champions League dopo aver perso 2-0 contro il Cagliari. Due gol della squadra ospite hanno fatto uscire i rossoneri dalla competizione. Durante la partita, sono stati uditi cori contro la dirigenza, con richieste di vendite e dimissioni. La tensione tra i tifosi si è manifestata con insulti rivolti alla proprietà e alla dirigenza del club. La sconfitta ha segnato la fine del cammino europeo della squadra in questa stagione.

Milano 24 maggio 2026 – “Cardinale devi vendere”. “Furlani vattene via” urla San Siro. Più amara della finale dell'Olimpico di un anno fa. Più umiliante della classifica della coppia Fonseca-Conceicao. Il Milan vive a San Siro una notte drammatica, che per il secondo anno consecutivo la estromette dalla Champions League. Davanti a Gerry Cardinale, che in queste due stagioni di pieno comando ha disgregato la squadra Scudetto, va in scena il disastro, ovvero un traguardo buttato via quando era più che a portata di mano. Dopo la vittoria di Genova, dopo l'1-0 in avvio di Saelemaekers, contro un Cagliari senza obiettivi. Delusione Rafael Leao Dominio sardo E che invece domina, segna due gol e ne sbaglia almeno quattro, e poco concede anche quando Allegri mette mano alla panchina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Al Meazza si consuma la tragedia del Milan, due gol del Cagliari mandano il diavolo fuori dalla Champions

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