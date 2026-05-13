Un nuovo libro esplora i segreti e le leggende di Ferrandina dal X al XIX secolo, offrendo uno sguardo dettagliato su monasteri e palazzi storici. Il testo analizza come le cronache medievali si siano intrecciate con le narrazioni popolari nel corso dei secoli. Attraverso fonti storiche e tradizioni locali, l’opera rivela dettagli spesso nascosti su luoghi e eventi che hanno caratterizzato la città nel tempo.

? Punti chiave Quali segreti nascondono i vecchi monasteri e i palazzi gentilizi?. Come si intrecciano le cronache medievali con le leggende popolari?. Chi sono i personaggi che hanno plasmato l'anima di Ferrandina?. Perché conoscere queste radici può proteggere l'identità del borgo oggi?.? In Breve Analisi intreccia cronache documentate e leggende popolari dal X al XIX secolo.. Focus su monasteri, chiese e palazzi gentilizi del borgo lucano.. Obiettivo di trasmettere memoria storica alle nuove generazioni di Ferrandina.. Lavoro mira a stimolare consapevolezza e sviluppo del territorio lucano.. Enzo Scasciamacchia pubblica a Ferrandina il volume dedicato alla memoria storica del borgo lucano, ricostruendo un arco temporale che spazia dal X secolo fino al XIX secolo tra leggende e cronache.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrandina: il libro che svela segreti e leggende dal X al XIX secolo

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