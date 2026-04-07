Il Pittore Campano Fernando Mangone riporta alla Foce del Sele la metopa arcaica dell’uomo sulla tartaruga

Un artista campano ha riportato alla luce una metopa arcaica raffigurante un uomo sulla tartaruga, collocandola alla foce del Sele. La Presidente della Fondazione Arte Mangone ETS ha commentato che in questa zona si ritrova un’immagine millenaria che unisce elementi mitici e contemporanei. L’opera si inserisce in un contesto di valorizzazione culturale e storica, richiamando un’antica rappresentazione ormai dimenticata.

La Presidente della Fondazione Arte Mangone ETS: “Alla foce del Sele rinasce un’immagine millenaria tra mito e contemporaneità”. È la forza arcaica della Magna Grecia a riemergere là dove ebbe origine: alla Heraion del Sele, sulla spiaggia alla foce del fiume, il pittore campano Fernando Mangone realizza una performance artistica che riporta in vita una delle immagini più enigmatiche dell’antichità. Al centro dell’azione, la metopa del VI secolo a.C. con l’uomo a cavallo di una tartaruga, proveniente dal santuario dedicato a Hera e oggi conservata presso il Museo Archeologico Nazionale di Paestum. Non si tratta di una semplice citazione, ma di un gesto radicale: Mangone realizza nuovamente la metopa, restituendole presenza nel luogo originario. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Il Pittore Campano Fernando Mangone riporta alla Foce del Sele la metopa arcaica dell’uomo sulla tartaruga Il Pittore Campano Fernando Mangone porta l’antica Pompei in OlandaLa Presidente della Fondazione Arte Mangone ETS: “La magia della Villa dei Misteri protagonista a Norg presso Monte Giove” È la forza millenaria di... Il Pittore Fernando Mangone celebra l’8 marzo: “Oggi il Tuffatore di Paestum diventa Tuffatrice”Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il pittore campano Fernando Mangone realizza un’opera straordinaria che trasforma uno...