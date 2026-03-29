Durante controlli mirati a Napoli, sono stati sequestrati più di 50 chili di vongole, lupini e altri molluschi provenienti da pescherie della zona. Le operazioni sono state svolte per verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie e prevenire eventuali rischi per la salute pubblica. I prodotti sono stati immediatamente posti sotto sequestro e saranno sottoposti a ulteriori analisi.

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© Napolipiu.com - Pescherie di Napoli: sequestrati oltre 50 kg di vongole, lupini e molluschi.

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