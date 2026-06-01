Durante un controllo sulla Tangenziale, un furgone è stato fermato e trovato con 70 chili di mitili privi di documenti di tracciabilità. I prodotti sono stati sequestrati dalle autorità, che hanno ritenuto il trasporto potenzialmente dannoso per la salute pubblica. La scoperta ha portato a un intervento immediato, senza ulteriori dettagli sulle eventuali responsabilità o procedimenti in corso.

Un semplice controllo stradale si è trasformato in un sequestro di prodotti ittici potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. È accaduto nei giorni scorsi sulla Tangenziale di Napoli, dove la Polizia di Stato ha fermato un furgone il cui conducente stava utilizzando il telefono cellulare mentre era alla guida. Durante gli accertamenti, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno ispezionato il vano di carico del mezzo, scoprendo circa 70 chilogrammi tra vongole veraci e cozze destinate alla commercializzazione. I molluschi, però, erano privi della documentazione obbligatoria che ne attestasse la provenienza e la tracciabilità. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Fermato al telefono sulla Tangenziale: nel furgone trasportava 70 chili di mitili senza tracciabilità

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