Graduatorie concorso docenti PNRR3 come si calcolano le riserve

Sono state pubblicate le graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con i decreti ministeriali n. 29392025 e altri successivi. Le graduatorie riguardano le assunzioni nella scuola secondaria e sono state rese note in questi giorni. Per determinare le riserve di posti, si applicano criteri specifici previsti dalle procedure di selezione. La pubblicazione delle liste rappresenta il primo passo verso le assunzioni ufficiali dei docenti selezionati.

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