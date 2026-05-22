Graduatorie concorso docenti PNRR3 come si calcolano le riserve
Sono state pubblicate le graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con i decreti ministeriali n. 29392025 e altri successivi. Le graduatorie riguardano le assunzioni nella scuola secondaria e sono state rese note in questi giorni. Per determinare le riserve di posti, si applicano criteri specifici previsti dalle procedure di selezione. La pubblicazione delle liste rappresenta il primo passo verso le assunzioni ufficiali dei docenti selezionati.
Inizia la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Concorso PNRR3: Fai Questo Calcolo e Sai Subito Se Hai Vinto il Posto
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