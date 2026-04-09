Lorenzo Innocenti, l’architetto coinvolto nell’omicidio della compagna avvenuto nel 2025 nella loro casa a Rufina, è stato ascoltato dal giudice per le indagini preliminari. Attualmente non ci sono ancora procedimenti giudiziari in corso per il decesso di Eleonora Guidi. Innocenti ha riportato gravi lesioni neurologiche e problemi di memoria a seguito del tentativo di suicidio successivo all’evento.

FIRENZE – Lorenzo Innocenti, l’architetto che uccise la compagna Eleonora Guidi nel 2025 nella loro abitazione alla Rufina e che poi tentò di togliersi la vita, ha subito gravi lesioni neurologiche e problemi di memoria. Dopo la perizia psichiatrica che lo ha dichiarato “incapace al momento di partecipare al processo”, oggi, 9 aprile 2026, l’uomo è stato ascoltato dal gip di Firenze Alessandro Moneti. Innocenti al giudice ha risposto che non ha alcun ricordo della mattina dell’8 febbraio e che i suoi rapporti con Eleonora erano eccellenti. L’interrogatorio, probabilmente è finalizzato a capire quale sia la struttura più adeguata per l’indagato che, a seguito della caduta dalla finestra, ha subito gravi lesioni ai lobi frontali con conseguenze sul linguaggio e sulla memoria. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Femminicidio Rufina: Lorenzo Innocenti ascoltato dal gip. Per ora niente processo per la morte di Eleonora Guidi

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