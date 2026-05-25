Il Partito Democratico ha dichiarato di non essere soddisfatto dei risultati delle elezioni comunali 2026, evidenziando alcuni elementi positivi ma anche aspetti che non lo convincono del tutto. Gasparri ha commentato che la sinistra si aspettava un esito diverso, senza specificare ulteriori dettagli. La discussione si concentra su alcune criticità emerse durante il voto, senza indicare numeri o percentuali precisi. Nessuna parte ha fornito dati ufficiali sulla ripartizione dei seggi o sui risultati finali.

Roma, 25 maggio 2026 – “Ci sono diversi elementi positivi, poi certo ci sono anche alcuni risultati che non ci lasciano del tutto soddisfatti”. Lo ha detto il responsabile Organizzazione del Pd, Igor Taruffi, commentando l’esito delle amministrative allo Speciale Tg2. “Erano 18 i comuni i capoluoghi di provincia al voto, vedremo quale sarà il risultato finale. Per il momento sicuramente bene in alcune regioni. Penso ad esempio alla Toscana dove oltre a Prato, che è la seconda città che andava al voto in questa tornata, bene Pistoia con l'affermazione del centrosinistra dopo 5 anni di governo del Fratelli d'Italia. Ad Arezzo andremo al ballottaggio, siamo fiduciosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le reazioni alle comunali 2026, il Pd: “Non siamo soddisfatti”. Gasparri: “La sinistra si aspettava uno scenario diverso”

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