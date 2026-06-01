Federico Basile è tornato a ricoprire il ruolo di sindaco di Messina, dopo aver ripreso l’incarico tre giorni fa, a tre mesi dalle dimissioni. La sua dichiarazione riguarda il dialogo e i progetti in corso, mentre ha espresso un giudizio negativo sul Ponte, affermando che non rappresenta un elemento di interesse. La sua elezione si è verificata il 1 giugno 2026.

Messina, 1 giugno 2026 – Federico Basile è di nuovo primo cittadino di Messina da tre giorni, dopo tre mesi da dimissionario. Il primo impegno, festeggiamenti a parte, è stato "un giorno intero in motorino attraverso la città, a zonzo, senza una meta precisa. Per vedere e fotografare le piccole cose che, se sistemate, possono migliorare la vita dei messinesi con poco sforzo". Sì, ma occhio a non aprire troppi nuovi cantieri, sindaco: i messinesi l’hanno votata, ma se ne sono lamentati. "Alcune opere si sono prolungate più del dovuto, ne sono consapevole. Ma sa cosa succedeva? Aprivamo, magari per asfaltare, e trovavamo i sottoservizi a 3 centimetri dal manto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Federico Basile: "Dialogo e progetti. Il Ponte? Non ci scalda"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: VIDEO | Parli chiaro (se ci riesce) - episodio 1, Federico Basile: “Ponte sì ma con tanti punti interrogativi”

"Gli elettori ci conoscono, Messina città multiculturale": pensieri e idee di Federico BasileIl 19 giugno il leader del movimento politico compirà 49 anni e, mentre si avvicina questa data, si concentra sulla sfida di mantenere la carica di...

Temi più discussi: Messina: si è insediato il sindaco Federico Basile; Amministrative, l’augurio della Cisl Messina a Federico Basile e a tutti i sindaci eletti in provincia; Basile apre al dialogo con gli ex sfidanti: convocato un confronto istituzionale a Palazzo Zanca; Basile tende la mano agli sfidanti, nel centrodestra affiorano già i primi distinguo.

Federico Basile: Dialogo e progetti. Il Ponte? Non ci scaldaIl neo eletto sindaco di Messina: prima servono le opere preliminari. De Luca lo dice sempre: siamo post-ideologici ... quotidiano.net

EleMe2026, le sezioni in cui Federico Basile è stato votato di più (e quelle in cui lo è stato di meno)MESSINA. Il dominio incontrastato di Federico Basile alle ultime amministrative è stato netto e incontestabile, con numeri che in città non si vedevano da decenni, e soprattutto omogeneamente distribu ... letteraemme.it