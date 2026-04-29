VIDEO | Parli chiaro se ci riesce - episodio 1 Federico Basile | Ponte sì ma con tanti punti interrogativi

Una “raffica” di domande e un solo obiettivo: ottenere risposte dirette e sincere senza parlare il “politichese”. Abbiamo incalzato i candidati sindaco, cercando di cogliere il loro lato istintivo ma anche divertente per poi vedere l'effetto finale. Oltre 40 quesiti: dai ricordi intimi alle.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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