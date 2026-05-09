Gli elettori ci conoscono Messina città multiculturale | pensieri e idee di Federico Basile

Il 19 giugno il leader del movimento politico compirà 49 anni e, mentre si avvicina questa data, si concentra sulla sfida di mantenere la carica di sindaco di Messina. Quest’anno, come nel 2022, punta a conquistare nuovamente il mandato già al primo turno, ma fino a ora non ci sono certezze sulla sua riconferma. La città di Messina, nota per la sua natura multiculturale, si avvicina al voto con situazioni politiche ancora da definire.

Il 19 giugno compirà 49 anni. E in quella data potrebbe festeggiare il compleanno ma qualcosa non riuscita neppure al leader del suo movimento, Cateno De Luca: confermarsi sindaco di Messina e per di più al primo turno come nel 2022. Nessuno come lui sia nella Prima con altra legge elettorale che.🔗 Leggi su Messinatoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Messina: Basile e Coletta presentano il piano città? Cosa scoprirai Cosa prevede il piano per migliorare i servizi nel centro città? Come influenzeranno i nuovi interventi la vita quotidiana dei...

Messina 2026: il piano di Basile unisce città e Area dello Stretto? Cosa sapere Il candidato Basile chiude la fase di ascolto per il programma Messina 2026-2031.