La Federazione Ginnastica d’Italia ha partecipato per la prima volta al Rimini Wellness, un evento internazionale dedicato a fitness e benessere. La partecipazione si è conclusa con un bilancio positivo, coinvolgendo campioni, spettacoli e attività sul palco.

Bilancio positivo per la prima partecipazione della Federazione Ginnastica d’Italia alla manifestazione internazionale dedicata a fitness e benessere. Grande affluenza allo stand FGI e numerose attività con atleti, discipline e iniziative rivolte al pubblico. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Anche nella giornata conclusiva l’interesse del pubblico non è mancato. Lo stand della Federazione ha continuato a registrare una costante presenza di visitatori, attratti dalle iniziative organizzate nel corso della manifestazione. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Federginnastica promossa al Rimini Wellness: successo per il debutto tra campioni, spettacoli e attività

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