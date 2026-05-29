Durante Rimini Wellness si sono svolte circa 2000 ore di attività sportive tra la fiera e le spiagge della Riviera. Tra le novità presentate, alcune aziende hanno mostrato tute wireless in grado di allenare i muscoli in soli venti minuti. Sono state inoltre illustrate tecnologie capaci di analizzare il linguaggio per monitorare lo stress mentale. La manifestazione ha coinvolto vari settori del fitness e del benessere, con dimostrazioni e presentazioni di nuove soluzioni tecnologiche.

? Punti chiave Come può una tuta wireless allenare i muscoli in soli venti minuti?. Quale tecnologia analizza il linguaggio per monitorare lo stress mentale?. Perché il confine tra sport e medicina si sta assottigliando?. Come influisce la fiera sul turismo della Riviera romagnola?.? In Breve 30 padiglioni e 190mila metri quadri ospitano l'evento fino a domenica.. L'Italia occupa il quarto posto in Europa nel mercato del wellness.. Ahmed Mansour presenta la tuta wireless Pro Icon con 26 elettrodi.. Piattaforma Myndoor analizza linguaggio e stress tramite algoritmi avanzati.. La ventesima edizione di Rimini Wellness si è accesa ieri a Rimini, trasformando la città e l’intera Riviera in un vasto villaggio dedicato al benessere e allo sport. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini Wellness: 2000 ore di sport tra fiera e spiagge della Riviera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I Spent $1000 On My Body, This is What Happened

Notizie e thread social correlati

Rimini Wellness compie 20 anni: star e creator del fitness protagonisti alla FieraRimini Wellness festeggia i suoi 20 anni con l'edizione 2026 in programma dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini.

Rimini Wellness Off torna a invadere la città: sport, running e dj set dal mare al centro, tutto sul fuori-saloneMartedì mattina, nella sala giunta del Comune di Rimini, è stata presentata ufficialmente la quarta edizione di Rimini Wellness Off.

Temi più discussi: Rimini - La FGI è pronta per il debutto a Rimini Wellness. Da domani vieni a trovarci allo stand!; OPES alla 20ª edizione di Rimini Wellness: sport, fitness e MareCultura; Rimini Wellness 2026, al via l'evento dedicato al fitness: programma ed eventi; RiminiWellness: in Romagna per scoprire la gioia del movimento.

2000 ore di allenamento e 400 brand da tutto il mondo #Rimini #Eventi x.com

Rimini Wellness: le nuove tendenze di fitness e benessere. Quello che c’è da sapere sulla fieraRimini – Con 400 brand espositori, 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor, più di 2.000 ore di attività fisica e oltre 100 eventi per i professionisti del settore, parte oggi fino a domenica ... bologna.repubblica.it

Rimini Wellness, date, biglietti e programma: tutto quello che c'è da sapere sulla fiera dedicata a fitness e sportLa manifestazione fino al 31 maggio, attese decine di migliaia di visitatori. Tra i grandi ospiti Carlton Myers, Claudio Marchisio, Simone Fontecchio, Gianmarco Tamberi, Elisabetta Canalis ... corrieredibologna.corriere.it