FdI detta le condizioni a Vannacci per eventuale coalizione in vista delle elezioni 2027 | Non sia contro l’Ucraina
Il partito di estrema destra ha posto condizioni a un politico per un’eventuale alleanza in vista delle elezioni del 2027, tra cui il rispetto del sostegno all’Ucraina. Venerdì scorso, quest’ultimo ha suggerito che il drone precipitato in Romania potrebbe essere di origine ucraina. La richiesta del partito riguarda la posizione sulla guerra in Ucraina e il mantenimento di un atteggiamento favorevole al sostegno internazionale. Non sono state fatte dichiarazioni ufficiali su altre condizioni o dettagli.
Venerdì scorso Vannacci è stato tra i primi esponenti politici italiani a rilanciare la tesi secondo cui il drone precipitato in Romania sarebbe di provenienza ucraina. È proprio su questo terreno che Fratelli d'Italia fissa il limite per qualsiasi futura intesa: "Non sia contro Kiev" Fratell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie e thread social correlati
Governo, Meloni si muove per fare accordo con Vannacci in vista delle elezioni 2027, intesa affidata a Bignami – RUMORSecondo indiscrezioni, il governo sta lavorando a un accordo con un generale in vista delle elezioni del 2027.
FdI, Torselli suona la carica in vista delle elezioniIl rappresentante di un partito politico ha dichiarato l’intenzione di rafforzare la propria presenza in vista delle prossime elezioni.
Argomenti più discussi: FdI detta le condizioni per l’intesa con Vannacci: Stia dalla parte di Kiev; Agenzia nr. 1118 - Vietri (FdI): Ho detto a Emiliano ciò che gli direbbe un qualsiasi cittadino pugliese; Crotone, toto-Giunta al via: Voce detta la linea ma i partiti frenano; TRIBUNA.COM * SERIE A: SLOT-MILAN, NON SOLO INDISCREZIONI: L'OLANDESE APRE AI ROSSONERI, MA DETTA LE CONDIZIONI A CARDINALE.
Il generale snobba i veti dell’azzurra e detta le condizioni al centrodestra: Si adegui alle mie linee rosse. Il movimento raccoglie fuoriusciti leghisti tra Pirellone e Veneto. facebook
Girano delle mie foto false generate con l’IA ha detto la Meloni dopo aver visto un manifesto di FDI per le ultime elezioni. x.com
FdI invita Schlein ad Atreju: la segretaria del Pd detta le condizioniLa deputata dem ha rifiutato già nel 2023. Stavolta potrebbe partecipare, a patto di potersi confrontare direttamente sul palco con la premier Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia ha deciso di invitare ... lettera43.it