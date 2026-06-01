FdI detta le condizioni a Vannacci per eventuale coalizione in vista delle elezioni 2027 | Non sia contro l’Ucraina

Notizia in breve

Il partito di estrema destra ha posto condizioni a un politico per un’eventuale alleanza in vista delle elezioni del 2027, tra cui il rispetto del sostegno all’Ucraina. Venerdì scorso, quest’ultimo ha suggerito che il drone precipitato in Romania potrebbe essere di origine ucraina. La richiesta del partito riguarda la posizione sulla guerra in Ucraina e il mantenimento di un atteggiamento favorevole al sostegno internazionale. Non sono state fatte dichiarazioni ufficiali su altre condizioni o dettagli.