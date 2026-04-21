fdi torselli suona la carica in vista delle elezioni

Il rappresentante di un partito politico ha dichiarato l’intenzione di rafforzare la propria presenza in vista delle prossime elezioni. La candidata del partito ha già affrontato diverse sfide in passato e si prepara a competere in una zona considerata tradizionalmente favorevole ad altri schieramenti. La campagna elettorale si intensifica mentre si avvicinano le consultazioni, con la candidata che si concentra su incontri e iniziative sul territorio.

Non sarà una sfida facile quella di Stefania Papa, Sesto Fiorentino è una delle roccaforti inespugnabili della sinistra del territorio fiorentino, ma la differenza è che oggi i cittadini sanno cosa è successo con le scelte già fatte dieci anni fa che hanno dimostrato che i cambiamenti auspicati dall’‘altra sinistra’ in realtà non sono mai avvenuti, quelle scelte che promettevano discontinuità non sono mai arrivate. La risposta di Falchi è stata scegliere la maggioranza e passare in Regione al fianco di Eugenio Giani. Non nasconde certo le difficoltà del tentativo di espugnare il fortino rosso ‘Sestograd’ l’europarlamentare Francesco...🔗 Leggi su Lanazione.it

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