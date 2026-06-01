Dal 2011, grazie a investimenti significativi, il club di calcio di Parigi è cresciuto fino a raggiungere un fatturato di 101 milioni di euro, senza aver conquistato titoli importanti. La strategia ha portato alla crescita del marchio a livello internazionale e all’aumento dei ricavi complessivi.

Nel maggio del 2011, quando Tamim Bin Hamad Al Thani acquistò il Psg sotto i buoni uffici dell’allora presidente della Repubblica, Nicolas Sarkozy, la squadra parigina non era nemmeno la più titolata di Francia, fuori confine aveva vinto soltanto una Coppa delle Coppe e fatturava appena 101 milioni di euro. Ma l’emiro del Qatar aveva grandi progetti: Parigi, pilastro del triangolo politico europeo con Londra e Berlino e destinazione globale della moda e del turismo, doveva diventare l’hub da cui esercitare l’influenza geopolitica in una fase di forte espansione degli affari per il ricchissimo Stato del Golfo. Quindici anni dopo, il Psg è tra i principali club del mondo: ha appena vinto la seconda Champions di fila e, dopo aver registrato 837 milioni di ricavi nel 2024-25, si appresta a celebrare un nuovo record economico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fatturava 101 milioni e non aveva vinto nulla. Così il Psg dell'emiro è diventato un colosso

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