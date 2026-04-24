Un nuovo stabilimento da 1,5 milioni | così il colosso dell' udito sbarca alle porte di Milano
Un gruppo napoletano specializzato in apparecchi acustici ha aperto un nuovo stabilimento a Corsico, alle porte di Milano. L’investimento totale ammonta a 1,5 milioni di euro e riguarda la creazione di un impianto di produzione. La scelta di questa sede rappresenta un passo importante per l’azienda, che ora si concentra sul mercato milanese e sulla produzione locale.
Un nuovo stabilimento produttivo a Corsico (Milano): un investimento da 1,5 milioni di euro che porta il gruppo napoletano Otofarma a puntare direttamente su Milano. L'azienda ha chiuso l’acquisizione di un nuovo stabilimento produttivo nell'hinterland del capoluogo lombardo. La nuova fabbrica a.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Otofarma, l’azienda farmaceutica napoletana investe a Milano: 1,5 milioni per il nuovo stabilimentoOtofarma completa l’acquisizione del nuovo stabilimento produttivo a Corsico, nell’area metropolitana di Milano.
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Un nuovo stabilimento da 1,5 milioni: così il colosso dell'udito sbarca alle porte di Milano; Apparecchi acustici, Otofarma acquisisce nuovo stabilimento a Milano: investimento raddoppia la capacità produttiva; La napoletana Otofarma investe a Milano: 1.5 milioni per una nuova fabbrica; Otofarma, closing per il nuovo stabilimento di Corsico (Milano).
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