Un nuovo stabilimento da 1,5 milioni | così il colosso dell' udito sbarca alle porte di Milano

Un gruppo napoletano specializzato in apparecchi acustici ha aperto un nuovo stabilimento a Corsico, alle porte di Milano. L’investimento totale ammonta a 1,5 milioni di euro e riguarda la creazione di un impianto di produzione. La scelta di questa sede rappresenta un passo importante per l’azienda, che ora si concentra sul mercato milanese e sulla produzione locale.