La crescente tensione tra Iran, Stati Uniti e Israele sta provocando ripercussioni nella regione del Golfo, con notizie di migliaia di droni e centinaia di missili balistici lanciati dall’Iran verso i paesi vicini. Nel frattempo, si registra una fuga di ricchi da Dubai, con un crollo nel mercato immobiliare e nuove rivelazioni su un incontro tra l’emiro del Qatar e un ex presidente statunitense.

Il clero che sclera. Raccontano che la cosa che più faceva arrabbiare la Guida Suprema Alì Khamenei, prima d’essere ammazzata, non fosse il fatto di non poter mai uscire dall’Iran. E nemmeno che le ragazze di Teheran non volessero più saperne del velo. No. L’Ayatollah in Chief non si capacitava che fuori dalla Persia non si parlasse più il persiano. Che la lingua usata per secoli in mezz’Asia fosse diventata, oltreconfine, una lingua morta. Che grandi nazioni come l’India avessero cambiato i nomi farsi d’alcuni villaggi. Che Paesi confinanti e sunniti, dal Pakistan alla Turchia, avessero proibito nelle scuole l’iraniano degli sciiti. E terre come la Bosnia o l’Albania, dove ai tempi degli Ottomani si produceva grande letteratura persiana, ne avessero cancellato ogni traccia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Dubai, addio: così la guerra in Iran sta travolgendo il Golfo. I miliardari in fuga, il mercato immobiliare che crolla (e la scoperta su Trump dell'emiro del Qatar)

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