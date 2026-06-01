Fate presto l’ho ammazzato! prende a sprangate in testa il rivale | ora è ricoverato in fin di vita

Notizia in breve

Un uomo ha colpito con una spranga un rivale in testa, lasciandolo in condizioni critiche. La lite è avvenuta in strada e ha portato all'intervento immediato delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato la vittima in ospedale. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto e hanno fermato l'aggressore. La vittima è in fin di vita.