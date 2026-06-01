Fate presto l’ho ammazzato! prende a sprangate in testa il rivale | ora è ricoverato in fin di vita
Un uomo ha colpito con una spranga un rivale in testa, lasciandolo in condizioni critiche. La lite è avvenuta in strada e ha portato all'intervento immediato delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato la vittima in ospedale. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto e hanno fermato l'aggressore. La vittima è in fin di vita.
Rimini, 1 giugno 2026 - " Fate presto! Fate presto. l'ho ammazzato! ". E' partita così l'allarme dato alla polizia di Stato da un uomo ucraino di 44 anni ora in carcere per l'accusa di tentato omicidio di un connazionale, preso a sprangate in testa al culmine di una lite scoppiata tra sbandati ospiti abusivi di una struttura alberghiera abbandonata – l’hotel Coronado – in zona aeroporto di Rimini. Tutto è cominciato intorno alle 2 di notte di venerdì, quando una prima telefonata al 118 è arrivata da una donna che segnalava di essere appena stata aggredita da un uomo. Una lite nata dall’occupazione di stanze e posti letto in un ex hotel abbandonato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Argomenti più discussi: Il commissario saluta: Abbiamo fatto insieme un lavoro intenso; Cinà: Non avevo energie, ma a Parigi ho capito di avere il livello; Milano, ore decisive per identificare la gang di sudamericani. Il padre della vittima: Fate presto; Il 12enne accoltellato dal padre alla Sanità, il racconto dell'infermiera del 118: Il bambino gridava, il padre aveva il coltello in mano e in ambulanza ha colpito anche me.
Entrate, fate presto: ho ucciso mio figlio. La porta del terzo piano è spalancata in via Vergini, nel ventre della Sanità. L’uomo ha un coltello in mano e gli occhi del diavolo, dirà dopo Martina Salzano, infermiera del 118. La chiamata era arrivata pochi minuti facebook
Fate presto, l’ho ammazzato!, prende a sprangate in testa il rivale: ora è ricoverato in fin di vitaUn 44enne si trova in carcere con l’accusa di tentato omicidio per i fatti accaduti la notte di venerdì, al culmine di una lite tra sbandati ospiti abusivi di un ex hotel abbandonato. Disperate le con ... ilrestodelcarlino.it