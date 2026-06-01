Fascismo e Parate | Il Potere di una Parola che Silenzia

Domani si terrà la parata degli incursori, dopo settimane di polemiche per un presunto saluto romano e il grido “Decima”. La manifestazione è stata oggetto di discussioni pubbliche e richieste di annullamento. Non sono stati comunicati dettagli sul protocollo ufficiale dell’evento. La parata si svolgerà in un luogo pubblico, senza ulteriori interventi o dichiarazioni ufficiali.

di Paolo Fedele * Domani si svolgerà la parata degli incursori, preceduta da polemiche su un presunto saluto romano e il grido “Decima”. Negli anni passati, figure come Michela Murgia e Saviano hanno amplificato accuse che la Marina ha prontamente smentito. Nonostante ciò, il termine “fascista” continua a sospendere il buon senso e la verifica dei fatti. Questo aggettivo in Italia ha il potere di trasformare accuse infondate in verità accettate, rendendo difficile la difesa per chi viene accusato. Gli incursori, uomini in uniforme, sono stati automaticamente associati al fascismo, mentre si dimentica che la difesa della patria è un dovere sancito dalla Costituzione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale

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