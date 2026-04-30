Un funzionario del Quirinale ha dichiarato che il potere della grazia è nelle mani del presidente della Repubblica. Secondo lui, una sentenza della Corte costituzionale del 2006 ha modificato il ruolo del Capo dello Stato, rendendolo responsabile dell’esame e della valutazione di ogni richiesta di clemenza. La dichiarazione è stata rilasciata dall’uomo che si occupa dell’ufficio «clemenze» del Quirinale.

Enrico Gallucci, responsabile dell’ufficio «clemenze» del Colle: la sentenza della Consulta del 2006 «ha spostato il baricentro decisionale» al Quirinale, «imponendo al capo dello Stato l’esame e la valutazione di ogni pratica». Fino a una settimana fa Sergio Mattarella era il custode massimo della Costituzione e dall’alto del Colle vigilava con massimo scrupolo sugli atti parlamentari e le decisioni del governo. Dopo il caso Minetti, invece, il capo dello Stato è all’improvviso diventato un uomo senza poteri e senza strumenti, costretto a firmare un provvedimento di grazia sulla base delle informazioni farlocche fornitegli dal ministro della Giustizia.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Il potere della grazia è nostro». Parola dell'uomo di Mattarella

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