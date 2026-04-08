Processo al Fascismo | la parola agli storici | il confronto alla Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli
A un secolo dall'adozione delle leggi fascistissime, che portarono alla soppressione delle libertà democratiche e alla nascita di uno Stato totalitario, si tiene una tavola rotonda presso una fondazione dedicata a due figure storiche. L'evento, intitolato
A un secolo da quelle “leggi fascistissime” che segnarono la fine delle libertà democratiche e trasformarono lo Stato italiano in uno Stato totalitario, la “rivoluzione fascista” in una dittatura, la Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli promuove una Tavola rotonda dal titolo: "Processo al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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