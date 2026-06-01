Fasano-Selva Trofeo Vip | Lorenzo Tano batte suo fratello Leonardo

Notizia in breve

Durante la 67ª Coppa Selva di Fasano, si sono sfidati due fratelli, Lorenzo e Leonardo Tano, nel Trofeo Vip. Lorenzo ha battuto il fratello in una prova che si è svolta sulle strade di Fasano. La competizione si è conclusa con la vittoria di Simone Faggioli, che ha conquistato il primo posto. La gara ha visto anche la partecipazione di altri piloti e si è svolta senza incidenti.