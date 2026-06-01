Fasano-Selva Trofeo Vip | Lorenzo Tano batte suo fratello Leonardo
Durante la 67ª Coppa Selva di Fasano, si sono sfidati due fratelli, Lorenzo e Leonardo Tano, nel Trofeo Vip. Lorenzo ha battuto il fratello in una prova che si è svolta sulle strade di Fasano. La competizione si è conclusa con la vittoria di Simone Faggioli, che ha conquistato il primo posto. La gara ha visto anche la partecipazione di altri piloti e si è svolta senza incidenti.
FASANO - Nella 67esima Coppa Selva di Fasano, conclusasi ieri con il successo del fiorentino Simone Faggioli, non ha mancato di catturare l’attenzione un’altra tradizionale sfida sulle strade fasanesi. È il Trofeo Vip, che alla sua 20esima edizione ha messo in evidenza il duello tra Lorenzo e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
67^ Coppa Selva di Fasano - Regolarità Challenge e Trofeo VIP
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Simone Faggioli fa 13 alla 67. Coppa Selva di Fasano, ribaltando i risultati delle prove e vincendo davanti a due grandi avversari come Luigi Fazzino e Stefano Di Fulvio.Simone Faggioli fa 13 alla 67. Coppa Selva di Fasano, ribaltando i risultati delle prove e vincendo davanti a due grandi avversari come Luigi Fazzino e Stefano Di Fulvio. brindisilibera.it
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