I motori cominciano a scaldarsi | la Coppa Selva di Fasano compie 80 anni

La Coppa Selva di Fasano, la gara automobilistica più antica della Puglia e tra le più vecchie in Italia, festeggia il suo ottantesimo anniversario. La manifestazione, che si tiene annualmente nella città di Fasano, sta per tornare a coinvolgere appassionati e concorrenti. Dopo anni di svolgimenti, la competizione si appresta a riprendere, riempiendo di motori e adrenalina le strade della cittadina pugliese. La storica gara rappresenta un appuntamento fisso nel calendario automobilistico regionale e nazionale.

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