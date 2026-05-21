I motori cominciano a scaldarsi | la Coppa Selva di Fasano compie 80 anni
La Coppa Selva di Fasano, la gara automobilistica più antica della Puglia e tra le più vecchie in Italia, festeggia il suo ottantesimo anniversario. La manifestazione, che si tiene annualmente nella città di Fasano, sta per tornare a coinvolgere appassionati e concorrenti. Dopo anni di svolgimenti, la competizione si appresta a riprendere, riempiendo di motori e adrenalina le strade della cittadina pugliese. La storica gara rappresenta un appuntamento fisso nel calendario automobilistico regionale e nazionale.
FASANO - La competizione automobilistica più longeva in Puglia e tra le più antiche in Italia, torna ad attirare il suo pubblico a Fasano. La prossima settimana, dal 29 al 31 maggio, la Coppa Selva di Fasano vivrà la sua edizione numero 67 in un momento celebrativo, a 80 anni dal suo primo. 🔗 Leggi su Today.it
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