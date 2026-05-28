Torna la Coppa Selva di Fasano | disposizioni sulla viabilità per il fine settimana
La 67esima Coppa Fasano di Selva si svolgerà dal 29 al 31 maggio. La Polizia Locale ha annunciato modifiche alla viabilità cittadina, che includono divieti di sosta e sospensioni temporanee della circolazione lungo le strade interessate dal percorso. Le disposizioni sono state adottate per regolare il traffico durante l’evento. La gestione della viabilità sarà in vigore nelle giornate di gara, senza ulteriori dettagli sui percorsi specifici.
FASANO – Torna la 67esima Coppa Fasano di Selva che si disputerà nei giorni 29, 30 e 31 maggio. La Polizia Locale ha predisposto le seguenti modifiche alla normale viabilità cittadina per disciplinare divieti di sosta e sospensione della circolazione nelle strade comunali interessate dal percorso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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